Жасмин рассказала о необычном времяпрепровождении Овечкина в Москве

Александра Овечкина, установившего новый рекорд НХЛ, забив 895 голов, представители российского шоу-бизнеса обожают. Со многими знаменитостями Александр давно знаком. Например, певица Жасмин с семьей хоккеиста дружит уже долгие годы. А его супругу и вовсе называет сестрой.

- Мы с Анастасией знакомы с 11 лет, - поделилась артистка за кулисами очередного сборного концертами. – Мы даже считаем друг друга сестрами. Я – старшая, а она - младшая.

Жасмин призналась: она восхищается отношениями между Александром и Анастасией. Артистка называет их очень гармоничной парой. Александр, по словам певицы, в своей жене души не чает и старается регулярно ее радовать.

- Он Анастасию носит на руках, дарит ей подарки, - рассказывает Жасмин.

По словам артистки, в жизни Александр другой: не такой серьезный и хладнокровный, как на льду.

- На льду он – не спортсмен, он – машина, гордость нашей России, - объясняет певица. – А в жизни он очень веселый, добрый и трепетный.

По словам певицы, Овечкин в Москве очень любит проводить время в караоке. Поэтому во время своих визитов на родину его можно часто увидеть в подобных заведениях.