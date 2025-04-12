Жасмин рассказала, что Овечкин в Москве любит отдыхать с музыкой. Рекордсмен НХЛ, забивший 895 голов, очень любит проводить время в караоке.

Об этом, как информирует «Московский Комсомолец», рассказала Жасмин, которая давно дружна с семьей хоккеиста, а его супругу даже называет сестрой.

«Мы с Анастасией знакомы с 11 лет. Мы даже считаем друг друга сестрами. Я – старшая, а она – младшая», - сказала певица.

Жасмин объяснил, что в обычной жизни знаменитый хоккеист простой, веселый и добрый человек. Он очень любит свою супругу Анастасию.

«Когда они приезжают, мы все время в караоке торчим. Люба Успенская, кстати, тоже в нашей команде бывает. Анастасия очень любит петь. А Александр наблюдает за происходящим, хлопает, подпевает, пританцовывает», - сообщила звезда.

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги в выездном матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.