Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался на угрозы от зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его слова приводит iSport.

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Гашек заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему. Он посчитал, что министерство внутренних дел Чехии должно реагировать на эти заявления.

6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого Медведев в своем Telegram-канале поздравил Овечкина, упомянув и Гашека.