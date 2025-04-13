Трамп привел Маска и свое ближайшее окружение на бои по смешанным единоборствам

Президент США Дональд Трамп в субботу, 12 апреля, принял участие в мероприятии Ultimate Fighting Championship (UFC, ММА, бои по смешанным единоборствам), где к нему присоединилась целая группа чиновников администрации и союзников.

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Трамп вышел на трибуну под громкие аплодисменты, за ним последовали генеральный директор UFC Дана Уайт и его внучка Кай Трамп, сообщает The Hill. К президенту в октагоне присоединились советник Илон Маск, госсекретарь Марко Рубио, директор ФБР Кэш Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший и сенатор Тед Круз.

Главным событием вечера стал бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Диего Лопесом.

Трамп давно дружит с гендиректором UFC Даной Уайтом.

Президент США является любимцем публики и некоторых бойцов.

Толпа скандировала "США", когда Трамп вышел на арену, танцуя под песню "YMCA".

А боец Доминик Рейес подошел к краю октагона, чтобы поприветствовать Трампа после победы.