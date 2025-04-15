Журова считает, что европейские чиновники наносят ущерб спорту

Деструктивной работой против России европейские чиновники наносят ущерб спорту. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что несколько значимых европейских стран яро препятствуют возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК).
"Сто процентов такая деструктивная работа ведется, ведь они входят в исполкомы и советы международных федераций, - сказала Журова. - Поэтому возвращение россиян и блокируются. Есть те, кто убежденно начинают говорить, мол, давайте допускать. Многие поддерживают то, чтобы допустить детей и юниоров, но взрослых - против. Но основная масса людей во всех этих организация - против. У меня вот вопрос, завершится СВО, и что дальше они будут делать? Что они дальше придумают? Они наносят ущерб спорту, но об этом не думают. Человек не думает о таких вещах, если им движет злость".