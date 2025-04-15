Деструктивной работой против России европейские чиновники наносят ущерб спорту. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что несколько значимых европейских стран яро препятствуют возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК).