Журова считает, что европейские чиновники наносят ущерб спорту, работая против России

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Деструктивной работой против России европейские чиновники наносят ущерб спорту. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Журова считает, что европейские чиновники наносят ущерб спорту
© ТАСС

Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что несколько значимых европейских стран яро препятствуют возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Сто процентов такая деструктивная работа ведется, ведь они входят в исполкомы и советы международных федераций, - сказала Журова. - Поэтому возвращение россиян и блокируются. Есть те, кто убежденно начинают говорить, мол, давайте допускать. Многие поддерживают то, чтобы допустить детей и юниоров, но взрослых - против. Но основная масса людей во всех этих организация - против. У меня вот вопрос, завершится СВО, и что дальше они будут делать? Что они дальше придумают? Они наносят ущерб спорту, но об этом не думают. Человек не думает о таких вещах, если им движет злость".
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Михаил Дегтярев
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