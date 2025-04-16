Дегтярев попросил министров не давать советы по спортивным вопросам

Михаил Дегтярёв попросил российских министров не давать советы по спортивным вопросам
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв призвал министров других ведомств не давать советы по поводу спортивных вопросов.
«В 2020 году были нормальные все вирусологи и иммунологи, а сейчас все близки к спорту стали. Мне недавно один министр звонит по одному из видов спорта и говорит: «Как мы будем делать?» Я не стал его спрашивать, что он думает по одному из вопросов его повестки. У меня тоже есть мнение, что ему нужно делать. Это считается общим местом: позвони в Минспорта и спроси, что там думают, дай совет. Не надо звонить в Минспорта, у нас есть руководитель, президент, который определяет политику государства, а мы будем выполнять все его поручения», — сказал Дегтярёв в эфире радио «Серебряный дождь».