Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене

Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов.

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Американская рок-группа станет хедлайнером шоу перед началом матча, который пройдет 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.

Отмечается, что группа сочинила и записала новый ремикс, сочетающий их культовые риффы с видами и звуками Лиги чемпионов, который они представят в прямом эфире.

Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона.

В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После воссоединения группа выпустила альбом From Zero.