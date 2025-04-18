Даугавиньш: если Россию допустят до ОИ, нужно ставить вопрос об участии Латвии

Бывший капитан сборной Латвии и экс-игрок клубов КХЛ Каспарс Даугавиньш заявил, что при условии допуска сборной России на Олимпийские игры — 2026 в Италии латвийским властям следует поднять вопрос о целесообразности участия национальной команды в турнире.

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