Зеленский ввел санкции в отношении олимпийской чемпионки Великой

Зеленский ввел санкции в отношении двукратной олимпийской чемпионки Великой.

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Сегодня президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта.

В их числе – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

А также артист балета Сергей Полунин – муж фигуристки Елены Ильиных.