Российская фигуристка Евгения Медведева сменила имидж. Она продемонстрировала изменения на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Медведева показала кадры из салона красоты, где ей сделали стрижку каре и укладку. В качестве группы поддержки с ней пришла выступающая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Ранее кардинальные изменения в стиле произошли у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку, за что была раскритикована в сети.