Чемпионка ОИ из Швеции рассказала о банкротстве из-за инфляции

Олимпийская чемпионка 2004 года по легкой атлетике в семиборье шведка Каролина Клюфт вынуждена проживать в передвижном трейлере из-за банкротства бизнеса и инфляции цен на электричество. Об этом спортсменка рассказала шведской газете Expressen.

Клюфт объявила о завершении карьеры в 2012 году. В 2018 году она вместе с семьей инвестировала в ферму, перестроила ее под отель и переехала туда. В 2024 году ферма обанкротилась.

"Это очень, очень грустно на самом деле, - сказала Клюфт. - Мы сделали довольно много инвестиций, многое реконструировали. Затем началась ситуация на Украине и все, что с этим связано, - инфляция, высокие процентные ставки и цены на электроэнергию. Мы сделали все возможное, чтобы избежать банкротства, и пытались спасти бизнес до последнего момента. Но нам пришлось подвести черту, и, к сожалению, вот как все вышло".

"Если бы не ситуация на Украине, инфляция и высокие процентные ставки, это, вероятно, сработало бы. Действительно грустно, я до сих пор так думаю. У этого отеля был огромный потенциал, и он нравился всем, кто туда приезжал. Но во время "низкого сезона" у нас было очень мало гостей", - добавила она.

Клюфт 42 года, он также является трехкратной чемпионкой мира (2003, 2005, 2007) и двукратной чемпионкой Европы (2002, 2006) в семиборье. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы в помещении в пятиборье (2005, 2007). Спортсменка также выступала в прыжках в длину, заняв третье место на чемпионате мира 2004 года.