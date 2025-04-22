Стал известен самый богатый спортсмен в истории

Американский баскетболист Майкл Джордан является самым богатым спортсменом в истории – он заработал за свою карьеру 4,15 миллиарда долларов. Список состоятельных спортсменов опубликовал журнал Sportico.

На втором месте – гольфист Тайгер Вудс – он заработал 2,79 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнул футболист Криштиану Роналду с состоянием 2,23 миллиарда долларов.

По информации издания, указанные суммы включают в себя заработную плату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары, а также средства от долевого участия в компаниях-спонсорах. Уточняется, что доходы указаны до вычета налогов.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» и являющийся капитаном команды, стал самым богатым спортсменом за всю историю хоккея. По данным источника, за свою карьеру российский хоккеист заработал 161,7 миллиона долларов.