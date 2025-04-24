«Верните прежнюю Алину»: поклонники в шоке от свежей фотосессии Загитовой

Александр Котлеткин
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Поклонники Алины Загитовой раскритиковали новую фотосессию фигуристки. Накануне олимпийская чемпионка опубликовала серию фотографий, сделанных во Франции, у себя в социальных сетях. Подписчикам не понравился новый образ спортсменки.

«Вспоминаю эту красивую, классную спортсменку... и становится грустно, глядя на эти фото», — прокомментировал публикацию один из поклонников.«Верните прежнюю Алину! На сегодняшнюю невозможно смотреть!» — написал другой пользователь.

Многие также обратили внимание на чрезмерную худобу Загитовой и даже заподозрили её в пластических операциях.

Как сейчас выглядит Алина Загитова — смотрите в галерее «Рамблера».

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