«Верните прежнюю Алину»: поклонники в шоке от свежей фотосессии Загитовой
Поклонники Алины Загитовой раскритиковали новую фотосессию фигуристки. Накануне олимпийская чемпионка опубликовала серию фотографий, сделанных во Франции, у себя в социальных сетях. Подписчикам не понравился новый образ спортсменки.
«Вспоминаю эту красивую, классную спортсменку... и становится грустно, глядя на эти фото», — прокомментировал публикацию один из поклонников.«Верните прежнюю Алину! На сегодняшнюю невозможно смотреть!» — написал другой пользователь.
Многие также обратили внимание на чрезмерную худобу Загитовой и даже заподозрили её в пластических операциях.
Как сейчас выглядит Алина Загитова — смотрите в галерее «Рамблера».