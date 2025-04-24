Роднина ответила, стоит ли российскому спорту перенимать что-то у советского

Роднина о том, стоит ли российскому спорту перенимать что-то у советского: «Мы все время живем с оглядкой на то, что было. Давайте работать на будущее»
Роднина считает, что российский спорт не должен перенимать что-либо у СССР.
«Стоит ли нашему спорту перенимать что-то у советского? Нас в спорте учили всегда смотреть вперед. Все меняется, и как только мы оборачиваемся назад, теряем темп. Мы все время живем с оглядкой на то, что было. Давайте работать на будущее. Спорт поменялся, требования поменялись. Появились другие виды спорта, новое поколение. В спорте, как и в жизни, нужно помнить о хорошем в прошлом и делать выводы по ходу, а не с оглядкой на 20-30 лет назад. Все задачи у нас впереди и двигаться нужно туда», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.