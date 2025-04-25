На Украине отмели вопрос допуска российских команд

На Украине заявили, что вопрос допуска российских команд не может рассматриваться
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что вопрос допуска российских команд не может рассматриваться, передает Tribuna.
«Моя позиция остается неизменной: пока продолжается конфликт, вопрос их допуска не может рассматриваться», — сказал Шевченко.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.
6 июня Россия в «Лужниках» сыграет в товарищеском матче с Нигерией. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.