На Украине отмели вопрос допуска российских команд

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что вопрос допуска российских команд не может рассматриваться, передает Tribuna.

«Моя позиция остается неизменной: пока продолжается конфликт, вопрос их допуска не может рассматриваться», — сказал Шевченко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

6 июня Россия в «Лужниках» сыграет в товарищеском матче с Нигерией. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.