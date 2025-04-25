Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года. Об этом сообщает «Постньюс».

Источник отмечает, что в этом году Хлусевич получил уже 34 штрафа. Общая сумма за все время составила ₽544 тысячи.

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет.

Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.

Ранее экс-капитан «Спартака» более двух тысяч раз нарушил ПДД за три года на сумму более ₽2 млн.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.