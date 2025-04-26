ВСУ уничтожили дом родителей лыжника Большунова под Брянском

Украинские военные обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, после прямого попадания сгорел дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, вооруженные формирования Украины постоянно обстреливали населенный пункт.

«Вчера днем [25 апреля] противник обстрелял дом осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели», — уточнили журналисты.

Родные лыжника незадолго до обстрела успели выехать из села.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные населенные пункты региона ежедневно подвергаются вражеским атакам.