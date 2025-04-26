ВСУ уничтожили дом родителей лыжника Большунова под Брянском

СМИ: ВСУ уничтожили в Брянской области дом родителей лыжника Большунова
Украинские военные обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, после прямого попадания сгорел дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, вооруженные формирования Украины постоянно обстреливали населенный пункт.
«Вчера днем [25 апреля] противник обстрелял дом осколочным боеприпасом ВОГ, начался пожар, постройки полностью сгорели», — уточнили журналисты.
Родные лыжника незадолго до обстрела успели выехать из села.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные населенные пункты региона ежедневно подвергаются вражеским атакам.