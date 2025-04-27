Джефф Монсон рассказал, что мечтает стать депутатом Госдумы

Боец смешанных единоборств (ММА), россиянин Джефф Монсон мечтает стать депутатом Государственной думы. Об этом титулованный спортсмен заявил в интервью РИА Новости.

Монсон рассказал, что в Башкирии он открыл несколько бесплатных школ для детей, создал проект для бездомных, организовал реабилитационный центр для людей, страдающих от алкоголизма и наркомании.

«Мечтаю сделать это по всей России, но у меня нет возможности. Верю, что как депутат Думы смогу наладить отношения с людьми так, чтобы они сами приходили ко мне и хотели помогать открывать различные учреждения», — сказал боец.

Монсон родился в США, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство на российское. В 2018 году спортсмен получил российский паспорт и был избран в совет депутатов городского округа Красногорск. Через два года Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В сентябре 2023-го он стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».

Накануне Монсон рассказал, что хочет, чтобы его дети прилетели из США в Россию.