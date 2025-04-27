В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по тайскому боксу

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Чемпион Украины по тайскому боксу Андрей Дзюбан, воевавший в составе ВСУ, ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Котенок не привел источник информации. В телеграм-канале он опубликовал фото Дзюбана, отметив, что тот «выбрал не те соревнования».

«До бандеры поiхав чемпион Украины по тайскому боксу Андрей Дзюбан. Выбрал не те соревнования...», — написал военкор.

Ранее СМИ сообщили о подробностях ликвидации в зоне СВО военнослужащей ВСУ с позывным «Ведьма».