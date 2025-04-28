Звезда UFC Нганну насмерть сбил человека

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну насмерть сбил человека, управляя мотоциклом в столице Камеруна — Яунде. Об этом сообщает Le Bled Parle.

По информации источника, спортсмен сбил молодую девушку, после чего оказал ей первую помощь и отвез в больницу, однако она скончалась от полученных травм. Отмечается, что звезда UFC шокирован случившимся и взял на себя все медицинские расходы семьи погибшей.

Нганну за карьеру одержал 18 побед и потерпел три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств (MMA). Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Ранее двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил человека в Ереване. Армянский спортсмен совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.