Исинбаева купила элитное жилье в Москве после побега из России

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приобрела элитную квартиру в Москве, потратив на нее около 76 миллионов рублей. Это было сделано после отъезда из России, сообщает Telegram-канал SHOT.

Со слов источника, покупка была совершена в августе 2022 года, то есть тогда, когда Исинбаева приняла решение окончательно перебраться в Испанию с семьей.

Подчеркивается, что бывшая спортсменка стала обладательницей квартиры на 20-м этаже площадью 120,9 кв. м. Жилье расположено в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. У Исинбаевой также есть квартира в 98,4 кв. м на Русаковской улице. Она приобрела ее в 2013-м, пишет канал.

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Елена Исинбаева стала победительницей Олимпийских игр в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году она заняла третье место. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Елена Исинбаева владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона в Испании. Сообщалось, что она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе.