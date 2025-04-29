Журова высказалась о домогательствах в спорте

Светлана Журова заявила, что случаи домогательств в спорте нужно расследовать.

«Стоит понимать, что в этих историях возможны и случаи наговора на тренеров, из-за чего потом ломаются судьбы людей. Когда я начала с коллегами, друзьями обсуждать тему сексуальных домогательств в спорте, вы не поверите, сколько мне рассказали историй, когда именно из каких-то человеческих вещей люди голословно обвиняли человека. Клевета – не то слово. Один мой знакомый рассказал следующую историю, которая произошла в школе его дочери. В школу пришел молодой учитель физкультуры, тренер – 23 года, красавец, спортсмен. Ну, вы понимаете, что произошло с десятиклассницами? Они там все повлюблялись в него и передрались, переругались между собой. В итоге он ни на кого из них не обратил внимания, а он как педагог и не должен был этого делать. После этого пять девочек в отместку написали заявление на него о домогательствах, хотя ничего не было. Парня посадили, он отсидел определенный срок. После тюрьмы, лет через 15, они увидели этого человека – он спился, его никуда не брали на работу, то есть человек был полностью уничтожен. Вот такой грех на душу взяли десятиклассницы – уничтожили совершенно прекрасного парня. Он отсидел ни за что, а для школьниц в тот момент это была детская шалость. Вот поэтому не стоит заранее вешать ярлыки на человека, а следственные органы должны очень ответственно расследовать подобные дела», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.