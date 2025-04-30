Фетисов об отказах россиянам в нейтральном статусе: «Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном»
Вячеслав Фетисов высказался об отказах россиянам в нейтральном статусе.
«Отказы в нейтральном статусе? Каждый раз подтверждаются мои опасения. Я отстаиваю свою позицию уже который год. Если другие не понимают этого, то это только их проблемы. Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают. Девочке, поздравившей своих родственников с 23 февраля, отказывают даже в нейтральном статусе. Считаю, что официальная позиция государства должна быть такой: возвращение только с флагом и гимном. В остальном пусть каждый принимает решение для себя. Хочешь – езжай, подписывай бумаги. Это твое право», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.