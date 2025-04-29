Дегтярев объяснил, почему уверен в допуске российских спортсменов на ОИ‑2028

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на просветительском марафоне «Знание» объяснил, почему уверен, что российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпийские игры 2028 года.

— Вы оценили вероятность участия российских спортсменов в ОИ‑2028 в 99%. Из чего сложился такой прогноз? И еще вопрос: как оцениваете вероятность участия сборной России на ОИ‑2026?

— Прогноз мой исходит из знания и здравого смысла. Знания говорят том, что на всех международных встречах, а их много, в том числе с европейскими и международными чиновниками, подсказывают, что нас хотят вернуть. Хотят возращения российского и белорусского спорта. Второе — юридическая работа. Мы усилили юридическую работу, это связано с моей позицией как министра. Меньше слов — больше судов. Или претензий, которые мы выдвигаем в юридическом ключе. На их языке говорим. Здравый смысл и политическая обстановка подсказывают, что всё будет хорошо.

По зимним Играм сложнее. Они уже будут в феврале. Отборы по многим видам запущены. Мы прогнозируем оптимистичные сценарии. Даже если они начнутся, многие ребята не получат возможность отобраться. Поэтому в Италии мы будем, но, скорее всего, только в усеченной формате в связи с тем, что вся эта ситуация затянулась, — сказал Дегтярев во время лекции на площадке Федерального просветительского марафона «Знание».

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.

Олимпийские игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо. ОИ‑2028 пройдут в Лос‑Анджелесе с 14 по 30 июля.