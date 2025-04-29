Трехкратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) совершила каминг-аут (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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37-летняя спортсменка опубликовала совместную фотографию с 29-летней партнершей по сборной Чехии Николой Здрагаловой.

«Она была моей опорой, мы счастливы, и мы разделяем прекрасную жизнь вместе уже больше 12 лет», — написала Сабликова.

Чешка взяла два золота на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а еще одну победу одержала на Играх-2014 в Сочи. Она также по два раза становилась серебряным и бронзовым призером ОИ.

В июле прошлого года Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сделал каминг-аут. Экс-спортсмен опубликовал фото, на котором стоит в обнимку с мужчиной.