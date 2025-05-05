Губерниев объяснил низкие кассовые сборы фильма про Роднину

Дмитрий Губерниев объяснил низкие кассовые сборы фильма про Ирину Роднину.

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Премьера фильма «Роднина» состоялась 6 марта. По данным издания «Абзац», на 20 апреля сборы составили почти 205 млн рублей при бюджете проекта в 425 млн.