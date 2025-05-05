Алекно рассказал об отношении к спортсменам в политике

Алекно о спортсменах в политике: «Если эти люди принесут пользу стране, я отношусь положительно к этому»
Владимир Алекно рассказал о положительном отношении к спортсменам в политике.
Заслуженный тренер России по волейболу ответил на вопрос, как относится к идущим в политику спортсменам.
«Очень положительно. У каждого разное мнение. Если эти люди принесут пользу стране, я отношусь положительно к этому», – сказал Алекно.
Он также отметил, что сам пока не думал о политической карьере.
«Да, я сегодня тренирую «Зенит» из Санкт-Петербурга, а пока мне этого достаточно. Госдума? Пока не думал», – добавил тренер.