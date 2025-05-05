Алекно рассказал об отношении к спортсменам в политике

Владимир Алекно рассказал о положительном отношении к спортсменам в политике.

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Заслуженный тренер России по волейболу ответил на вопрос, как относится к идущим в политику спортсменам.

«Очень положительно. У каждого разное мнение. Если эти люди принесут пользу стране, я отношусь положительно к этому», – сказал Алекно.

Он также отметил, что сам пока не думал о политической карьере.