Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины, соответствующий документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

— В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико‑биологического обеспечения постановляю образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно‑клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико‑биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины, — говорится в документе.

В указе отмечается, что основными функциями центра является проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов сборных России и субъектов РФ, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом, совершенствование медико‑биологического обеспечения спортсменов сборных команд, научно‑аналитическое сопровождение медико‑биологического обеспечения спортсменов, в том числе с применением современных методов научных исследований и перспективных технологий в области спортивной медицины, проведение исследований, связанных медико‑биологическим обеспечением спортсменов, ведение баз данных, содержащих сведения о состоянии здоровья спортсменов и другое.

Финансирование расходов, связанных с образованием Национального центра спортивной медицины, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Федеральному медико‑биологическому агентству.