Скончался бывший глава киевской ОПГ и чемпион СССР по борьбе Виктор Авдышев

Советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев скончался в связи с сердечной недостаточностью.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил Shot.

По данным журналистов, спортсмен умер в ночь с 4 на 5 мая.

— Классической борьбой он занимался с 1970 года. Был двукратным бронзовым призером чемпионата мира в 1978 и 1983 годах, бронзовым призером чемпионата Европы в 1983-м, чемпионом СССР в 1978-м, победителем Спартакиады народов СССР в 1979-м, — говорится в публикации.

В 1989 году в Киеве появилась Авдышевская ОПГ, которая состояла из бывших спортсменов-борцов. В середине 1990-х группировка Авдышева была одной из самых мощных в украинской столице. В 1995-м бывшего борца арестовали.

Следствие длилось три года, но мужчине удалось сбежать в Азербайджан. Тогда суд заочно приговорил Авдышева к четырем годам лишения свободы и объявил его в международный розыск, передает Telegram-канал.