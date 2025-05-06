Российскому комментатору разбили стекло в машине

Российский журналист и комментатор Георгиц Черданцев пожаловался, что ему в Москве разбили стекло в машине в то время, когда он был за рулем. Фотографию повреждения он выложил в своем Telegram-канале.

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Он поделился, что сначала думал о том, что повреждение произошло из-за случайно попавшего в стекло автомобиля камня.

«Сегодня привез на ремонт. Мне ребята там говорят, это не камень. Это процентов 99 или из травмата, или дробью кто-то шмальнул. На ходу, в потоке машин? На Кутузовском проспекте? Они говорят, посмотри на повреждение, от камня такой воронки в стекле быть не может», — заявил он.

Черданцев — член Академии российского телевидения. Он получил основную известность как спортивный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс», в настоящее время работает на канале «Матч ТВ». Также Черданцев был комментатором в русских версиях серии игр FIFA вместе с Константином Геничем. С 2004 по 2007 год он занимал должность пресс-атташе Российской премьер-лиги.