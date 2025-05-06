Журова высказалась о переходе гребчихи Орябинской в Сербию

Светлана Журова считает неоднозначным переход российской гребчихи в Сербию.

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Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Елена Орябинская будет выступать за Сербию – эту же страну представляет ее муж Николай Пименов.