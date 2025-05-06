18-летний теннисист был насмерть сбит нетрезвой женщиной-водителем

18-летний американский теннисист Браун Леви был насмерть сбит нетрезвой женщиной-водителем, когда прогуливался с другом по бульвару Сепульведа на Манхэттен-Бич в Нью-Йорке. Несмотря на усилия медицинских бригад, молодой человек скончался в больнице от полученных травм.

© Соцсети (Браун Леви справа на фото)

«С горечью сообщаем вам новость о кончине нашего ученика, Брауна Леви. 18-летний Леви четыре года выступал в стартовом составе университетской теннисной команды Loyola Tennis и зарекомендовал себя как один из самых успешных студентов-спортсменов в истории программы, только что выиграв четвертый подряд титул лиги», — говорится в сообщении пресс-служба школы Loyola Tennis.

Несколько часов спустя полицейское управление сообщило, что 33-летняя женщина-водитель, Женя Белт, была арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде.