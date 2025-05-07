Губерниев: сейчас виден регресс российского спорта

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в стране наблюдается регресс спорта, заявил «Матч ТВ» советник министра спорта России, ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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Многие международные федерации, в числе которых IIHF (международная федерация хоккея), в 2022 году отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Хоккейная команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проиграла три подряд матча сборной Белоруссии (2:4; 7:8 ОТ; 1:3). Перед этими играми Ротенберг заявлял «Матч ТВ», что команда готова к возвращению на международные соревнования и способна обыгрывать сборные Канады и США.

— После третьего поражения «России 25» от белорусов многие болельщики начали переживать за российский хоккей и пугаться за его будущее. Насколько оправданны эти страхи?

— Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся. В любом случае, сейчас так или иначе виден регресс российского спорта. И хоккея это тоже касается, — сказал Губерниев «Матч ТВ».