Призер чемпионата Европы по футболу назвал 9 мая святым днем

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков назвал 9 мая святым днем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«9 Мая для всех россиян, для каждой нашей семьи — святой день. Думаю, не только для нас, но и для белорусов, казахов, представителей всех стран, кто добывал победу. Считаю, это самый главный праздник», — заявил Жирков.

Жирков — шестикратный чемпион России, по три раза он брал трофей с ЦСКА и «Зенитом», также в составе армейского клуба полузащитник выигрывал Кубок УЕФА в 2005-м. Жирков становился чемпионом Англии вместе с лондонским «Челси». В составе сборной России полузащитник завоевывал бронзу Евро-2008.

Ранее Жирков назвал раздражающими слова Дональда Трампа про доминирующую роль США в победе во Второй мировой войне. «Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.