Известного российского самбиста обвинили в нападении на девушку

Сотрудница ночного клуба в Калининграде обвинила известного российского самбиста Алексея Гончарова в нападении. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел накануне в клубе «Эйфория». Бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо пришел в заведение отдохнуть с друзьями.

Компания внесла депозит за стол в размере 7,5 тыс. рублей и села за столик. Когда пришло время расплачиваться, выяснилось, что мужчины съели и выпили на 16 тыс. рублей.

По словам 26-летней девушки, Гончаров после застолья не пожелал оплатить счет и направился к лифту с тем, чтобы покинуть заведение. Она попыталась остановить гостя, попросила внести нужную сумму за еду и напитки, но тот просто «выбил» её.

Сотрудники заведения вызвали скорую и полицию. Девушку госпитализировали, врачи после осмотра диагностировали у нее два перелома в районе левого глаза.

Во время просмотра камер наблюдения, один из работников клуба узнал в нападавшем Гончарова. Сейчас полицейские ищут подозреваемого.