Олимпийский чемпион обратился к Исинбаевой на фоне информации о ее долге

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил информацию о долгах двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой перед ФНС, а также по оплате услуг ЖКХ. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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Он отметил, что не знает причину появления долгов.

«Возможно, она с чем-то не согласна и пытается оспорить эти суммы. Пока это голая информация, только сама Исинбаева может прокомментировать», — заявил Васильев.

Он таже обратился к Исинбаевой с призывом быть законопослушной гражданкой своей страны.

«Надо заплатить налоги и жить дальше. Хоть на Луне», — подчеркнул Васильев.

Ранее Shot сообщил, что Исинбаева второй год не оплачивает квитанции ЖКУ и накопила долг в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, у спортсменки растет задолженность перед ФНС, которая сейчас составляет 1,67 миллиона рублей. С 2023 года бывшая легкоатлетка живет в Испании.