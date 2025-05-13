Конькобежец пошутил о пловцах, изменивших мнение о нейтральном статусе

Конькобежец Захаров пошутил о пловцах, поменявших мнение о нейтральном статусе.

– Вас бесят разговоры про нейтральный статус?

– Нет, абсолютно.

– Я имею в виду вот эти формулировки, которые мы слышали про бомжей и иноагентов.

– Можно сейчас позлорадствовать и сказать – а где эти люди? Безусловно, это великие люди, великие спортсмены и тренеры. Но злорадствовать я не хочу. Я с большим уважением отношусь к великим тренерам и спортсменам – в частности, к спортсмену, который завоевал четыре золота Олимпийских игр. Но эти заслуги не говорят о том, что все твои высказывания – безусловная правда. Я позволяю себе не соглашаться с такими людьми.

– Вы бы поехали на Олимпиаду в Париж, будь вы «летником»?

– Да, конечно. Я бы, будучи «зимником», на Игры в Париж бы поехал, если бы меня позвали, ха-ха. Мой вид спорта ассоциируется только с Олимпийскими играми. Он становится популярен раз в четыре года, когда проходят Олимпийские игры. Я понимаю, что многие велогонщики могут отказаться от Игр, потому что там рельеф трассы не подходит или еще что-то. У них есть «Тур де Франс», например.

Но у меня другой вид спорта. У меня нет X-Games, как в экстремальных видах. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому, да, у меня есть только Олимпийские игры. Я россиянин, и я всю жизнь представлял Россию, но если такие правила, то для меня это не было бы позорно – выступить в нейтральном статусе.

– Понимаете тех, кто отказался?

– Да, это их выбор. Слежу за всеми новостями, плохо знаю фамилии выдающихся пловцов, но, кажется, они сейчас... Как это? Переобуваются. Переобуваются на лету, да? А как это еще назвать? Меняют плавки, не выходя из воды? Вижу, кажется, многие из них жалеют о том, что не поехали на прошлогодние Олимпийские игры и отказались от этого статуса.

Понятно, везде есть свои подводные течения, мы многого не знаем. Но вот мне, как любителю спорта, на это иногда смешно смотреть, – сказал Руслан Захаров.