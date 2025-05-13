Паралимпийский чемпион из Украины: российские спортсмены нас раздражают

Двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко заявил, что украинским пловцам не нравится выступать на одних турнирах с российскими спортсменами, они их «только раздражают». Его слова приводит Sport24.

Напомним, что с 2 по 4 мая в Париже прошел этап мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию. В соревнованиях приняли участие 217 пловцов из 47 стран, в том числе восемь российских спортсменов с нарушениями зрения. По итогам турнира россияне завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не "нейтралы" и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта», — сказал Остапченко.

По его словам, российские спортсмены «несут свою культуру и пропаганду».