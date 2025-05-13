Паралимпийский чемпион из Украины: российские спортсмены нас раздражают

Двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко высказался против участия российских атлетов на этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию, который проходил в Париже с 2 по 4 мая, передает «Суспильне».

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не «нейтралы». Это не те люди, которые представляют спорт ради спорта», — сказал Остапченко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.