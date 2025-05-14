Дело об избиении комментатора Скворцова закрыли

Дело о нападении на комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Скворцова закрыли. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

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Дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В СМИ сообщали, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом. Полиция организовала проверку инцидента. 10 февраля в МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

14 февраля стало известно, что подозреваемого задержали. Позднее источник РИА Новости сообщил, что мужчина признал свою вину, однако в тот же день появилась информация, что мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.