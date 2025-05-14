Тарасова ответила, поехала бы на Олимпиаду после решения ISU

Тарасова заявила, что отказалась бы от поездки на Олимпиаду после решения ISU
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что на месте спортсменов отказалась бы от поездки на зимние Олимпийские игры‑2026.
Во вторник стало известно, что по решению совета ISU нейтральные статусы (AIN) получили российские фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, в списке нет представителей российских танцевальных дуэтов и спортивных пар. Петросян будет основным участником от России в женском катании, Гуменник — в мужском.
— Вы бы на месте спортсменов поехали на Олимпиаду?
— У всех фигуристов есть тренеры, есть федерация. Как тренер себе представляет, так и будут делать. В такой ситуации я бы не поехала на Олимпиаду. Я всегда была за то, чтобы ехать. Но в ситуации, когда они обнаглели до такой степени, что разрешают или не разрешают участвовать в соревнованиях… Таких правил не было и не будет! Страна посылает лучших на Олимпийские игры, и это не их дело. Рассматривать каждого человека — неуважительное и безобразное отношение к нашей стране и спортсменам, которые на протяжении 30 лет стоят на самых высоких местах и возглавляют парное катание. Какое право они имеют не допустить наших лучших спортсменов? Нет такого закона! Все это беззаконие.
— Могут ли спортсменов из других видов спорта также не допустить до соревнований?
— Конечно. Все, что они делают по отношению к спортсменам и тренерам нашей страны — это безобразно. Из этого следует, что им можно все, а нам ничего, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.
Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо запланированы на 6–26 февраля.