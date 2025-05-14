Тарасова ответила, поехала бы на Олимпиаду после решения ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что на месте спортсменов отказалась бы от поездки на зимние Олимпийские игры‑2026.

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Во вторник стало известно, что по решению совета ISU нейтральные статусы (AIN) получили российские фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, в списке нет представителей российских танцевальных дуэтов и спортивных пар. Петросян будет основным участником от России в женском катании, Гуменник — в мужском.

— Вы бы на месте спортсменов поехали на Олимпиаду?

— У всех фигуристов есть тренеры, есть федерация. Как тренер себе представляет, так и будут делать. В такой ситуации я бы не поехала на Олимпиаду. Я всегда была за то, чтобы ехать. Но в ситуации, когда они обнаглели до такой степени, что разрешают или не разрешают участвовать в соревнованиях… Таких правил не было и не будет! Страна посылает лучших на Олимпийские игры, и это не их дело. Рассматривать каждого человека — неуважительное и безобразное отношение к нашей стране и спортсменам, которые на протяжении 30 лет стоят на самых высоких местах и возглавляют парное катание. Какое право они имеют не допустить наших лучших спортсменов? Нет такого закона! Все это беззаконие.

— Могут ли спортсменов из других видов спорта также не допустить до соревнований?

— Конечно. Все, что они делают по отношению к спортсменам и тренерам нашей страны — это безобразно. Из этого следует, что им можно все, а нам ничего, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.

Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо запланированы на 6–26 февраля.