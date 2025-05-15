Загитова ответила на критику Губерниева в свой адрес

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила высказывания в свой адрес со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который неоднократно критиковал ее как телеведущую, но при этом назвал гордостью открытие ее медали на Аллее славы «Розы Хутор». В интервью «Газете.Ru» она порадовалась за Губерниева.

«Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом», — сказала спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».