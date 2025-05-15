Автомобиль протаранил толпу людей у стадиона матча «Эспаньол» — «Барселона»

В Барселоне возле стадиона «Стейдж Фронт», на котором в эти минуты проходит дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» в рамках 36-го тура Ла Лиги, произошёл жуткий инцидент.

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На видеоролике, распространившемся в сети, видно, как в толпу болельщиков «Эспаньола» въезжает белая легковая машина. Личность водителя на данный момент неизвестна, как и состояние пострадавших.

Напомним, в случае победы в этом матче «Барселона» оформит чемпионский титул.