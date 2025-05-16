Этап "Пяти колец Москвы" из-за ремонта велотрассы в Крылатском пройдет на малом кольце

Первый этап международной веломногодневки "Пять колец Москвы" из-за затянувшегося ремонта олимпийской трассы в Крылатском пройдет на малом кольце вместо традиционного большого, где сейчас укладывают новый асфальт. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

"Пятничный этап "Пяти колец Москвы" будет проходить на малом кольце олимпийской трассы по причине того, что на большом кольце (13,6 км), где мы всегда традиционно проводили все соревнования, сейчас идет укладка нового асфальта, - рассказал Абрамян. - Мы надеялись, что она завершится до середины мая, но этого не произошло, поэтому нам пришлось перебраться на малое кольцо".

"Но для нас это большой плюс, что олимпийская велотрасса будет сохранена, ведь были предпосылки для того, чтобы трассу снесли. Совсем скоро у нас появится возможность полноценно готовиться. Та же сборная России получит возможность тренироваться в Крылатском перед главными стартами сезона. Я думаю, на следующий год мы там будем без проблем проводить мероприятия", - заключил главный тренер сборной.

В четверг состоялся 3,8-километровый пролог "Пяти колец Москвы", на котором лучший результат показал гонщик из Санкт-Петербурга Виктор Бугаенко. Второй этап пройдет в пятницу на олимпийской велотрассе в Крылатском, третий - в субботу на столичном Садовом кольце. Веломногодневка завершится 19 мая.