Гершкович предсказал будущее противостояния Okko и «Матч ТВ»

Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт Михаил Гершкович в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Игорю НАЗАРЕНКО оценил положение онлайн-кинотеатра Окко.

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– Окко скупил права на турниры по биатлону, баскетболу, фигурному катанию. Не кажется ли вам, что после возвращения российских спортсменов на соревнование, положение Окко будет лучше, чем у «Матч ТВ»?

– Окко, действительно, развился в последние несколько лет. Они сделали большие шаги по сравнению с тем, что было три года назад, когда я уходил. Сейчас у них огромное количество прав. Они собой, фактически, заместили Евроспорт, если брать права, которые были раньше.

Если наш спорт победно вернется на международные соревнования, конечно, у Окко будут лучшие стартовые позиции, чем у их конкурентов, – заявил Гершкович.

Окко принадлежат права на футбольную Лигу чемпионов, баскетбольную Евролигу, чемпионаты мира по фигурному катанию, биатлону, конькобежному спорту.