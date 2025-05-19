Губерниев: российский спорт деградирует

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в эфире «Радио-7 Тюмень», что российский спорт деградирует.

© РИА Новости

«Он уже деградирует. Давайте мы скажем откровенно и честно. Ну, посмотрите на биатлон, допустим. Мы медленно стреляем, у нас медленная изготовка, мы теряем время и на лыжне, и на стрельбище», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Зимние Олимпийские игры состоятся в 2026 году в Италии.