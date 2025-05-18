Путин назвал дзюдо одним из самых красивых единоборств

Президент РФ Владимир Путин считает дзюдо одним из самых красивых и захватывающих видов единоборств. Об этом говорится в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям Международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" среди юниоров и юниорок. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил вклад организаторов в сбережение памяти о выдающемся тренере, педагоге и наставнике Анатолии Рахлине.

"Во многом благодаря таким ярким, масштабным праздникам все больше людей, молодежи узнают об одном из самых красивых, захватывающих видов единоборств, увлекаются его эстетикой и философией, выбирают здоровый, активный образ жизни, идут в спорт", - подчеркнул он.

Рахлин был тренером по дзюдо Путина, президент не раз называл его мудрым человеком и подчеркивал, что тот призывал своих учеников всегда бороться до последнего.