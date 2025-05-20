На Украине бодибилдера дисквалифицировали за выступление под русскую музыку

Бодибилдера Андрея Шарапова дисквалифицировали с чемпионата, который проходил во Львове, за выступление под российскую музыку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Федерации бодибилдинга Украины.

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Уточняется, что инцидент произошел во время открытого Кубка Украины по бодибилдингу 18 мая.

«WABBA Ukraine выражает искреннее извинение за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — говорится в заявлении федерации.

Там отметили, что результаты Шарапова были аннулированы, а сам он дисквалифицирован с чемпионата. Известно, что бодибилдер из Днепра занял второе место в соревнованиях.

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Кроме того WABBA Ukraine внесла в регламент чемпионата изменения, которые четко запрещают использование музыкального сопровождения на русском языке, и теперь организаторы будут проверять композиции участников заранее.