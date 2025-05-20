Дегтярев: Венгрия помогает России вернуться в международный спорт

Венгрия помогает России в решении вопроса о возвращении в международное спортивное движение, в том числе на Олимпийские игры. Об этом сообщил в беседе с ТАСС министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подводя итоги своего рабочего визита в Будапешт.

Он встретился здесь, в частности, с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто и руководителем Национального олимпийского комитета Венгрии Жолтом Дюлаи. Отвечая на вопрос, какие темы они обсуждали, Дегтярев сказал:

"Самое главное - это восстановление прав наших спортсменов. Мы взяли курс на возвращение в международный спорт - полноценно, с нашими флагом и гимном, как национальная сборная. Венгерская сторона нам помогает и недвусмысленно заявляет на всех уровнях о своей позиции, которая заключается в том, что спорт должен быть вне политики, а спортсмены не несут ответственности за действия правительств".

Министр напомнил, что в мире происходят десятки вооруженных конфликтов, однако спортсмены из стран, которые в них вовлечены, "принимают участие во всех мировых стартах, и только Россия и Белоруссия от них отстранены". Венгрия, как и Россия, считает, что это несправедливо. В понедельник вечером Сийярто говорил об этом на церемонии вручения наград "фэйр-плей" в связи с отмечаемым по решению ООН 19 мая Всемирным днем честной игры.

На этой церемонии присутствовал и Дегтярев, которого Сийярто представил всем другим высоким гостям. Как рассказал российский министр, в зале раздались аплодисменты. По его словам, "участие российских спортсменов в международных соревнованиях также не вызывает никакой аллергии у их иностранных коллег, в том числе американцев и западноевропейцев".

Отвечая на вопрос, может ли Россия рассчитывать на поддержку других стран в возвращении в международный спорт, министр заверил, что на это направлены все его встречи с зарубежными коллегами.

"Позиция министров, с которыми я встречаюсь, и непублично многих членов МОК [Международного олимпийского комитета] полностью сместилась в сторону поддержки нашей страны. Потому что все понимают, что это было абсолютно тупиковое решение отстранять от международных соревнований сборные России и Белоруссии из-за того, что идет спецоперация", - подчеркнул Дегтярев.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.