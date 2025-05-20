Названа причина смерти четырехкратного чемпиона России по боксу

Смерть четырехкратного чемпиона России по боксу Александра Шкаликова наступила из-за тяжелых последствий аварии, в результате которой он стал инвалидом. Об этом ТАСС заявил брат спортсмена, бывший профессиональный боксер и промоутер Андрей Шкаликов.

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Как ранее сообщал ТАСС, Александр Шкаликов умер на 55-м году жизни.

"Со здоровьем была серьезная проблема, он попал в аварию несколько лет назад, - сказал Андрей Шкаликов. - Ему делали трепанацию, а потом лечение пошло не так. Он был инвалидом, сильно переживал. Он был в интернате в Копейске, там его лечили. Врачи сразу сказали, что долго он не продержится".

"В какой-то момент, полтора года назад, он как будто воскрес. Его увезли в клиническую больницу, фактически в морг, а потом не смогли найти. Он сказал, чтобы везли назад, а нам сообщили, что он пришел в себя. Его вернули в интернат, но долго он прожить уже не смог", - добавил Андрей Шкаликов.

Александр Шкаликов становился чемпионом России в 1992, 1993, 1994 и 1995 годах. Также он был финалистом Игр доброй воли 1994 года, участником чемпионатов мира и Европы 1994 года.